ДТП в Харькове: Дронов признал свою вину и попросил прощения

Фото: Укринформ

Сегодня в Киевском райсуде Харькова обвиняемый по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 года Геннадий Дронов в последнем слове попросил прощения у пострадавших в аварии и признал вину. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Дронов назвал произошедшее несчастным случаем без злого умысла с его стороны и попросил прощения у жертв трагедии. По его словам, он признал вину и раскаивается в том, что начал движение на желтый сигнал светофора, при этом Дронов отметил, что ранее никогда не привлекался к ответственности за превышение скорости.

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Сообщается, что в то же время Дронов критически оценил судебный процесс, заявив, что то, что происходило, "не было похоже на истину".

В суде сказали, что прокуроры считают вину обоих водителей доказанной и настаивают на максимальном сроке наказания для каждого - по 10 лет лишения свободы.

Приговор будет объявлен 26 февраля в 14:00.

Ранее сегодня фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева "искренне раскаялась", признала все иски и готова понести наказание, которое назначит ей суд.

ДТП произошло в октябре 2017-го в центре Харькова. Шестеро человек погибли, еще шестеро – были травмированы.