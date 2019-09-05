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ДТП в Харькове. Зайцеву посадили "не в ту тюрьму" - адвокат

ДТП в Харькове. Зайцеву посадили "не в ту тюрьму" - адвокат - Фото
Елена Зайцева (скриншот видео Новости Харькова)
05.09.2019, 12:15

Зайцеву этапировали в исправительный центр вместо колонии

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева должна отбывать наказание в колонии, а не в исправительном центре. Об этом написала адвокат пострадавшей стороны Лариса Матвеева в Facebook.

Юрист напомнила, что Зайцева была осуждена не к ограничению, а к лишению свободы на 10 лет. Это наказание предусматривает изоляцию от общества.

А потому, считает Матвеева, ее содержание в учреждении открытого типа (им является исправительный центр) - неправомерно, поскольку нарушает требования о содержании заключенных.

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Защитник также отметила, что другой виновник аварии, Геннадий Дронов, отбывает наказание в учреждении закрытого типа – Крюковской исправительной колонии №29.

Вчера стало известно, что Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.

  • 18 октября 2017 года в центре Харькова на улице Сумской произошла авария. В результате шесть пешеходов погибли, еще шестеро – были травмированы. Экспертиза показала, что правила нарушили оба водителя - и Зайцева, и Дронов.
  • 26 февраля 2019 года суд в Харькове приговорил Зайцеву, виновную в смертельном ДТП при участии двух автомобилей - Lexus, за рулем которого была девушка, и Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, к 10 годам лишения свободы с лишением права водить автомобиль на три года.
  • В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.

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