ДТП в Харькове. Зайцеву посадили "не в ту тюрьму" - адвокат

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева должна отбывать наказание в колонии, а не в исправительном центре. Об этом написала адвокат пострадавшей стороны Лариса Матвеева в Facebook.
Юрист напомнила, что Зайцева была осуждена не к ограничению, а к лишению свободы на 10 лет. Это наказание предусматривает изоляцию от общества.
А потому, считает Матвеева, ее содержание в учреждении открытого типа (им является исправительный центр) - неправомерно, поскольку нарушает требования о содержании заключенных.
Читайте также: "Отпустите домой". В Харькове судили фигурантку смертельного ДТП
Защитник также отметила, что другой виновник аварии, Геннадий Дронов, отбывает наказание в учреждении закрытого типа – Крюковской исправительной колонии №29.
Вчера стало известно, что Зайцева будет отбывать наказание в Покровском исправительном центре №79 в Днепропетровской области.
Читайте также: Дронов просит "справедливости" у Зеленского: Я за вас голосовал