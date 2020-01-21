Малюська: В Украине слишком занижены нормы хранения наркотиков

Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

Увеличение максимально допустимых норм хранения наркотиков могло бы уменьшить количество заключенных в украинских тюрьмах. Об этом в эфире программы Сніданок на 1+1 заявил министр юстиции Денис Малюська.

"У нас эти нормы в разы, а иногда в десятки раз меньше, чем европейские. Хранение в Европе даже в 10 раз больше (наркотиков, - ред.) не является преступлением – вам ничего не будет. А у нас уже люди идут в тюрьму", - сказал он.

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По словам Малюськи из-за такой разницы с европейскими нормами в украинских тюрьмах излишне удерживаются около 10 000 человек. Он подчеркивает: наркоманов надо лечить, а не "пачками отправлять в тюрьмы", где нет необходимой медицинской инфраструктуры.

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