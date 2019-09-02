Супрун: За отсутствие медицинского каннабиса благодарите Авакова

Уляна Супрун (скриншот с видео)

Бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун заявила, что министр внутренних дел Арсен Аваков заблокировал перенесение каннабиса из категории наркотиков, оборот которых запрещен, в категорию веществ, оборот которых ограничен.

"Мы в последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис стал доступным для пациентов. Все согласовали СБУ, МЭРТ, Минфин, мы ... Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД", - сказала Супрун.

По ее словам, Минздрав дважды пытался внести изменения в указанное постановление, и дважды МВД блокировало принятие этого решения. Там объясняли, что для отнесения каннабиса в категорию наркотиков с ограниченным оборотом якобы необходимы изменения в Уголовный кодекс.

"Но это неправда, потому что это медицинский каннабис, так же, как другие наркотики, которые используются как лекарство, может контролироваться через Гослекслужбу", - утверждает Супрун.

"Поэтому можете поблагодарить господина Авакова за то, что нет медицинского каннабиса сейчас в Украине, доступного для пациентов", - добавила бывший министр.

Речь идет о постановлении Кабмина №770-2000-п об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Именно это постановление определяет, запрещен или разрешен с ограничениями оборот тех или иных наркотических веществ.

В марте петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей.

15 мая комитет Рады по вопросам прав человека единогласно принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты, высказался за легализацию медицинской марихуаны.

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