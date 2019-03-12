Петиция за медицинский каннабис набрала 25000 подписей

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Петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Депутатов призвали принять изменения в законы, которые создадут надлежащие условия для полноценного применения конопли в медицинской и научной деятельности.

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Также подписанты петиции считают, что парламент должен урегулировать вопрос легального оборота продуктов с содержанием каннабиноидов с целью применения в медицинских целях и без цели сбыта.

"Требуем облегчить страдания пациентов и защитить право граждан на достойную жизнь и доступ к современному и эффективному лечению", - говорится в тексте петиции.

Согласно закону, теперь Рада в течение трех рабочих дней на своем сайте должна опубликовать сообщение о начале рассмотрения петиции.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях.