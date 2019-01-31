Супрун выступила за легализацию каннабиса в медицине и науке

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за легализацию применения каннабиса в медицинских и научных целях. Об этом она написала в Facebook.

Супрун отметила, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания при ряде тяжелых заболеваний, поэтому использование его в медицине - нормальная мировая практика.

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"Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов", - написала она.

Медицинский каннабис, по словам министра, разрешен во многих странах. В Украине же он полностью запрещен, хотя его применение могло бы помочь почти 2 миллионам граждан, страдающим от хронической боли и других расстройств, отметила глава Минздрава.

Супрун на своей странице подробно объяснила, почему каннабис эффективен в медицине и при каких заболеваниях он применяется.

Также министр отметила, что на сайте Верховной Рады зарегистрирована петиция с требованием легализовать использование каннабиса в медицине и науке, и призвала подписать ее.

В мае у здания Кабмина в Киеве прошел Марш свободы - акция в поддержку медицинского использования препаратов на основе каннабиса. В мероприятии приняли участие около 200 человек.