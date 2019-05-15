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15.05.2019, 16:45

Комитет Рады поддержал законопроект о медицинском каннабисе

Комитет Рады поддержал законопроект о медицинском каннабисе - Фото
Фото: depositphotos.com

Документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", зарегистрируют в парламенте на этой неделе

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений единогласно принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования каннабиса.

"Решение следующее: мы подаем законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, а дальше рассматриваем, какие есть видения развития этого направления", - сказал выступающий по этому вопросу член комитета Георгий Логвинский.

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Он сказал, что документ, который имеет условное название "законопроект о праве на жизнь", зарегистрируют в парламенте на этой неделе.

Члены комитета единогласно поддержали предложенный проект решения. 

В марте петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей. 

Ранее и.о министра министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице подробно объяснила, почему каннабис эффективен в медицине и при каких заболеваниях он применяется.

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Теги: каннабис, медицина, конопля, марихуана, наркотик
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