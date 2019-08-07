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Одна из стран ЕС планирует целиком легализировать каннабис

Одна из стран ЕС планирует целиком легализировать каннабис - Фото
Иллюстративное фото. Фото: EPA
07.08.2019, 14:23

В правительстве Люксембурга призывают другие страны Евросоюза последовать их примеру и также заняться легализацией каннабиса

В правительстве Люксембурга планируют полностью легализировать марихуану. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявления властей королевства.

Издание называет главным сторонником этой идеи министра здравоохранения Этьена Шнайдера, который аргументирует легализацию марихуаны причинами, связанны с охраной здоровья. 

Министерство здравоохранения Люксембурга анонсировало, что законодательный процесс по легализации каннабиса начнется уже этой осенью. Весь процесс должен занять примерно два года. 

"Эта политика по наркотикам, которую мы проводили в течение последних 50 лет, не работает. Запрет на все делал это просто интересным для молодежи", - заявил Шнайдер.

Глава люксембургского Минздрава утверждает, что молодежь итак легко покупает наркотики на черном рынке, где им предоставляют товар сомнительного качества.  

Согласно проекту, который предлагает Шнайдер, королевство узаконит весь рынок марихуаны - от выдачи лицензий на производство до легализации его потребления в рекреационных целях.

Также Люксембург планирует снять ограничения на выращивание каннабиса в домашних условиях. Возрастное ограничение для приобретения хотят установить на уровне 18 лет.

Однако в издании отмечают, что легализация марихуаны займет много времени, потому что речь идет не только об объявлении каннабиса законным. Необходимо создание рыночных регуляций, налогов и проверок. 

В июле американские ученые заявили, что молодежь реже курит марихуану, если она легальна

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каннабис марихуана люксембург
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