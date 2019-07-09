Подростки реже курят марихуану, если она легальна - исследование

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В американских штатах, где легализована медицинская и рекреационная марихуана, отмечается падение употребления каннабиса среди подростков. Таковы результаты нового исследования ученых из Государственного университета Монтаны (США), сообщает ВВС.

Исследователи говорят, что общий уровень потребления каннабиса среди молодежи вырос, но в штатах, где наркотик был легализован, этот показатель продемонстрировал падение.

В 33 штатах разрешена медицинская марихуана, в десяти – рекреационная. При этом во всех штатах она остается запрещенной для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Марк Андресон, один из авторов нового исследования, говорит, что легализация наркотика приводит к тому, что его начинают продавать открыто, в лицензированных точках, где у подростков могут попросить документы, подтверждающие их возраст. А у нелегальных дилеров таких вопросов не возникнет.

Кроме того легальная марихуана часто стоит дороже.

30% опрошенных украинцев полностью поддерживают возможную легализацию марихуаны для пациентов, у которых диагностировали проблемы со здоровьем.