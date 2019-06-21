30% украинцев полностью поддерживают легализацию медканнабиса

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30% опрошенных украинцев полностью поддерживают возможную легализацию марихуаны для пациентов, у которых диагностировали проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Рейтинг.

28% опрошенных – поддерживают легализацию в некоторые степени.

33% - не поддерживают.

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Социологи отмечают, что относительно выше уровень поддержки среди жителей Киева, мужчин, младшего поколения и более богатых опрошенных.

Опрос проводился с 21 по 29 мая. Опрошены были 2200 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность – не более 2,8%.

В рамках этого же опроса украинцы также ответили, довольны ли они медицинской реформой.