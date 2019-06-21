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21.06.2019, 13:38

30% украинцев полностью поддерживают легализацию медканнабиса

30% украинцев полностью поддерживают легализацию медканнабиса - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно результатам соцопроса, 30% украинцев - поддерживают полностью, еще 28 - поддерживают легализацию в некоторой степени

30% опрошенных украинцев полностью поддерживают возможную легализацию марихуаны для пациентов, у которых диагностировали проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Рейтинг.

28% опрошенных – поддерживают легализацию в некоторые степени.

33% - не поддерживают.

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Социологи отмечают, что относительно выше уровень поддержки среди жителей Киева, мужчин, младшего поколения и более богатых опрошенных.

Опрос проводился с 21 по 29 мая. Опрошены были 2200 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность – не более 2,8%.

В рамках этого же опроса украинцы также ответили, довольны ли они медицинской реформой

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Теги: каннабис, опрос, медицинская марихуана
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