Украинцы сказали, довольны ли они медреформой – опрос Рейтинга

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20% украинцев считают, что за последние два года качество государственных медицинских услуг улучшилось. 37% - увидели ухудшения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Рейтинг.

Еще 32% опрошенных украинцев считают, что в качестве медицины ничего не изменилось, а 12% не смогли ответить.

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В ходе опроса украинцев также просили оценить уровень первичной и вторичной медицины.

82% украинцев, согласно результатам опроса, знают своего семейного врача или терапевта, 18% - не знают. Отмечается, что за последний год уровень осведомленности вырос почти в полтора раза.

Более 70% тех, кто заключил договора с семейными врачами – довольны ими, 12% - недовольны, 16% - затруднились с оценкой.

Также, согласно результатам опроса, 58% украинцев поддерживают программу по принципу "деньги идут за пациентом", 22% - не поддерживают, 20% - ничего не смогли ответить.

Опрос проводился с 21 по 29 мая. Опрошены были 2200 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность – не более 2,8%.

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