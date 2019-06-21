Ульяна Супрун сказала, как можно предотвратить депрессию

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Каждый шестой хотя бы раз в жизни переживал депрессивный эпизод. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, женщины страдают депрессией почти вдвое чаще мужчин. Лишь двое из пяти людей, страдающих депрессией, ищут помощи медиков.

"Депрессия - это болезнь, которая ежегодно поражает более 300 млн людей, сильно ухудшает их качество жизни и работоспособность, а также может привести к суициду, может иметь мягкую, среднюю и тяжелую формы. В более 50% случаев депрессивные эпизоды повторяются, особенно если их не лечить", - уточнила Супрун.

Чиновник отметила, что среди симптомов депрессии – постоянное тревожное состояние, раздражительность, чувство вины, безнадежности, утомляемость и отсутствие сил, беспокойство, сложность в принятии решений, плохая концентрация внимания, забывчивость, изменение пищевого поведения, проблемы со сном, нежелание выходить из дома, боли в различных частях тела и суицидальные мысли.

У детей депрессия проявляется как раздражительность, боль, печаль, отказ ходить в школу, потеря веса.

Как можно предотвратить депрессию:

▪ лечить хронические болезни, по крайней мере, не давать им ухудшаться. Депрессия может быть следствием сердечно-сосудистых болезней, артрита или диабета.

▪ заниматься физическими нагрузками и привлекать людей старшего возраста к тренировкам.

▪ быть осведомленными о депрессии, уметь ее распознать у себя или близких.

▪ учить детей и подростков позитивному мышлению.

▪ работать с "группами риска" и учить их справляться с депрессией.

▪ включить мероприятия по предотвращению и выявлению депрессии в лечебные программы.

"Если вы подозреваете у себя депрессию, обратитесь к семейному врачу", - советует Супрун.

21 марта 2018 года сообщалось, что у некоторых людей депрессия может быть эпизодической, которая проходит в течение нескольких недель или месяцев.