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Малюська придумал, как улучшить условия в СИЗО: сделать платные VIP-камеры

Малюська придумал, как улучшить условия в СИЗО: сделать платные VIP-камеры - Фото
Лукьяновское СИЗО (фото - gp.gov.ua)
18.04.2020, 18:03

При отсутствии денег на ремонты СИЗО в госбюджете Минюст предложил несколько альтернативных источников финансирования

Министр юстиции Денис Малюська признал, что условия в украинских следственных изоляторах неудовлетворительные, и рассказал, откуда Минюст будет брать деньги на улучшение ситуации, если в госбюджете они не предусмотрены.

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"С инфраструктурой (в СИЗО, - ред.) у нас все очень плохо. У нас плохие камеры, старые здания, ужасное состояние инженерного обеспечения, водоснабжения..." - сказал Малюська в своем Facebook, отметив, что Украина даже проиграла соответствующее дело в Европейском суде по правам человека.

Министр сказал, что "сейчас это все будем менять", однако отметил, что на такие изменения в госбюджете не заложены средства. "Соответственно мы будем привлекать деньги из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в СИЗО", - сказал министр.

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По его словам, сейчас по объективным причинам есть камеры лучшего и худшего качества. При этом в камеры лучшего качества, по слухам, как отметил Малюська, поселяют за взятки. "Мы это толерировать не хотим и сделаем так, чтобы эти деньги официально направлялись в спецфонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать условия в бесплатных камерах", - сказал Малюська. Он надеется, что решение о платных камерах Кабмин примет уже в эту среду.

Также в планах министерства поменять старые здания СИЗО в городах на новые здания на околицах. Начнут с Львова.

Кроме того с целью поиска дополнительного финансирования Минюст, по словам Малюськи, будет продавать "замороженные тюрьмы".

В ноябре 2019 года Малюська заявлял, что Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также возможность работы частных СИЗО. 

Вадим Ребрина
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