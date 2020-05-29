Протесты в Миннеаполисе. В город прибыли более 500 нацгвардейцев Миннесоты: фото

Сегодня, 29 мая, в США более 500 военных Национальной гвардии Миннесоты прибыли в охваченный протестами Миннеаполис и заняли позиции у банков, продуктовых магазинов и аптек. Об этом сообщает CNN.
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"Наша миссия – защищать жизнь, сохранять собственность и право на мирные демонстрации, – написано в Twitter нацгвардии Миннесоты. – Ключевой задачей является обеспечение пожарным службам возможности отвечать на вызовы".
Отмечается, что городские власти предупредили протестующих, что следуют быть осторожными, поскольку в городе существует опасность взрывов из-за неподтвержденных сообщений о поврежденных трубах газопроводах.
Кроме того, в CNN сообщили, что полиция задержала их съемочную группу. Журналистов отпустили после установления личностей.
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