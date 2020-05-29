Протесты в Миннеаполисе. В город прибыли более 500 нацгвардейцев Миннесоты: фото

Сегодня, 29 мая, в США более 500 военных Национальной гвардии Миннесоты прибыли в охваченный протестами Миннеаполис и заняли позиции у банков, продуктовых магазинов и аптек. Об этом сообщает CNN.

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"Наша миссия – защищать жизнь, сохранять собственность и право на мирные демонстрации, – написано в Twitter нацгвардии Миннесоты. – Ключевой задачей является обеспечение пожарным службам возможности отвечать на вызовы".

Отмечается, что городские власти предупредили протестующих, что следуют быть осторожными, поскольку в городе существует опасность взрывов из-за неподтвержденных сообщений о поврежденных трубах газопроводах.

Кроме того, в CNN сообщили, что полиция задержала их съемочную группу. Журналистов отпустили после установления личностей.

На днях в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда после задержания.

В полиции показали стенограмму звонка к ним, по которой "один из покупателей в магазине был пьян, вел себя неадекватно и расплатился за сигареты поддельными купюрами".

На подозреваемого надели наручники, повалили его и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Он умер в больнице.

В протестах погиб еще один человек.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили.

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