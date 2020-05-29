Twitter скрыл твит Трампа о протестах в Миннеаполисе за "прославление насилия"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Twitter скрыл одно из сообщений президента США Дональда Трампа о протестах в Миннеаполисе, объяснив это тем, что запись "нарушает правила соцсети в отношении прославления насилия".

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Администрация Twitter не стала удалять сообщение американского президента, поскольку оно "может представлять предмет общественного интереса". Трамп написал в своем твите, что намерен направить Нацгвардию в Миннеаполис, где проходят протесты в связи с убийством афроамериканца, совершенным полицейским при задержании. Он пригрозил, что, "как только начнется мародерство, начнется стрельба".

Несколько часов спустя официальный аккаунт Белого дома в Twitter продублировал сообщение президента. Этот твит также был скрыт администрацией соцсети.

27 мая Twitter впервые в истории пометил пост президента США Дональда Трампа как недостоверный. Речь идет о посте Трампа в Twitter, где он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте.

Трамп заявил о цензуре и подписал указ, которые разрешит подавать в суд на социальные сети за контент, который публикуют пользователи.