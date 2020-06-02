Губернатор Нью-Йорка: Есть разница между протестующими и мародерами

Эндрю Куомо (фото - ЕРА)

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал людей не ставить знак равенства между протестующими, возмущенными убийством Джоржа Флойда, и мародерами. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает CNN.

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"Протестующие действуют отдельно от мародеров", - сказал Куомо, добавив, что комендантский час должен помочь правоохранителям "разобраться с мародерами". Куомо отметил, что поддерживает участников акций протеста, так как они хотят "лучшей Америки".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал демонстрантов протестовать в дневное время, а вечером расходиться по домам. Комендантский час в городе будет действовать с 20:00 (по местному времени) до 5:00 в течение недели.

Губернатор Куомо заявил, что полиция Нью-Йорка вчера не смогла остановить грабежи в городе. "Я разочарован и возмущен тем, что произошло в Нью-Йорке вчера вечером. Эти грабители, эта преступная деятельность вредит всем", - сказал Куомо, добавив, что городская полиция должна работать более эффективно.

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В свою очередь комиссар департамента полиции Нью-Йорка Дермот Шиа поблагодарил полицейских за их работу и сказал, что они "позаботятся о том, чтобы преступники не управляли" городом. По его словам, в понедельник были арестованы около 700 человек за грабежи и другие преступления, в том числе нападения на офицеров.