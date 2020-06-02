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Губернатор Нью-Йорка: Есть разница между протестующими и мародерами

Губернатор Нью-Йорка: Есть разница между протестующими и мародерами - Фото
Эндрю Куомо (фото - ЕРА)
02.06.2020, 19:45

Губернатор Эндрю Куомо заявил, что полиция Нью-Йорка вчера не смогла остановить грабежи в городе

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал людей не ставить знак равенства между протестующими, возмущенными убийством Джоржа Флойда, и мародерами. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает CNN.

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"Протестующие действуют отдельно от мародеров", - сказал Куомо, добавив, что комендантский час должен помочь правоохранителям "разобраться с мародерами". Куомо отметил, что поддерживает участников акций протеста, так как они хотят "лучшей Америки".

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал демонстрантов протестовать в дневное время, а вечером расходиться по домам. Комендантский час в городе будет действовать с 20:00 (по местному времени) до 5:00 в течение недели.

Губернатор Куомо заявил, что полиция Нью-Йорка вчера не смогла остановить грабежи в городе. "Я разочарован и возмущен тем, что произошло в Нью-Йорке вчера вечером. Эти грабители, эта преступная деятельность вредит всем", - сказал Куомо, добавив, что городская полиция должна работать более эффективно.

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В свою очередь комиссар департамента полиции Нью-Йорка Дермот Шиа поблагодарил полицейских за их работу и сказал, что они "позаботятся о том, чтобы преступники не управляли" городом. По его словам, в понедельник были арестованы около 700 человек за грабежи и другие преступления, в том числе нападения на офицеров.

  • 25 мая 2020-го в Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. 
  • В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы.
  • Арестованы до 2000 человек десятках городов, где местные власти ввели комендантский часв том числе в столице Вашингтоне.
  • Трамп пригрозил применением оружия. Он винит во всем "левых радикалов".
  • Сегодня он пообещал развернуть войска в ответ на продолжающиеся во многих городах страны протесты.

Вадим Ребрина
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США нью-йорк Эндрю Куомо джордж флойд
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