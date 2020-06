Погромы в США. Трамп заявил, что "Антифа" объявят террористической организацией

После волны общенациональных акций протеста в США против жестокости полиции, часть которых переросла в беспорядки и мародерство, президент страны Дональд Трамп заявил, что власти объявят террористической организацией антифашистское движение "Антифа".

"США определят ANTIFA как террористическую организацию", - написал он в Twitter.

По его словам, беспорядки в Миннеаполисе, где после смерти чернокожего мужчины при задержании его полицейскими начались стычки, грабежи магазинов, поджоги авто и прочее разрушение частной собственности, устроили под подстрекательством ANTIFA приезжие из других штатов.

"Пересечение границ штатов с целью устроить насилие – федеральное преступление. Либеральные губернаторы и мэры должны начать действовать жестче, или правительство выйдет вперед и сделает то, что должно быть сделано, включая применение неограниченной силы наших военных и многие аресты. Закон и порядок!", - заявил Трамп, поблагодарив Нацгвардию.

The radical-left formally divorced itself from America last night. They are domestic terrorists and enemies of the United States. They should be treated as such. pic.twitter.com/GOA3msSOb6