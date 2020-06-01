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Погромы в США. Трамп заявил, что "Антифа" объявят террористической организацией

Погромы в США. Трамп заявил, что "Антифа" объявят террористической организацией - Фото
Фото: ЕРА
01.06.2020, 08:49

Американский президент возложил ответственность за радикализацию "расовых" протестов на радикальных членов и симпатиков антифашистского движения

После волны общенациональных акций протеста в США против жестокости полиции, часть которых переросла в беспорядки и мародерство, президент страны Дональд Трамп заявил, что власти объявят террористической организацией антифашистское движение "Антифа".

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"США определят ANTIFA как террористическую организацию", - написал он в Twitter.

По его словам, беспорядки в Миннеаполисе, где после смерти чернокожего мужчины при задержании его полицейскими начались стычки, грабежи магазинов, поджоги авто и прочее разрушение частной собственности, устроили под подстрекательством ANTIFA приезжие из других штатов.

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"Пересечение границ штатов с целью устроить насилие – федеральное преступление. Либеральные губернаторы и мэры должны начать действовать жестче, или правительство выйдет вперед и сделает то, что должно быть сделано, включая применение неограниченной силы наших военных и многие аресты. Закон и порядок!", - заявил Трамп, поблагодарив Нацгвардию.

Президент США назвал зачинщиков беспорядков и мародеров "радикальными левыми анархистами".

Сколько участников общенациональных волнений состоят в "Антифа", которая не является организацией, неизвестно.

Трамп призвал местные власти в Филадельфии и других городах "сейчас же" задействовать Нацгвардию и высмеял противника по предстоящим выборам - демократа Джо Байдена: "Мир наблюдает и смеется с тебя, Соня Джо. Такого ли хочет Америка? Нет!"

Фото: ЕРА, видео: Dmitry Anopchenko

Евгений Пилипенко
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