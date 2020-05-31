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Трамп проигрывает Байдену 10%, но его избиратели более решительны – опрос

Трамп проигрывает Байдену 10%, но его избиратели более решительны – опрос - Фото
Дональд Трамп и Джозеф Байден (Коллаж - Дмитрий Шелестинский - LIGA.net)
31.05.2020, 22:20

Согласно результатам опроса избирателей вероятный кандидат от демократов на президентский выборах 2020 года Джо Байден на 10% опережает Трампа

Бывший вице-президент США, вероятный кандидат от демократов на президентский выборах 2020 года Джо Байден на 10 процентов опережает кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ABC совместно с Washington Post, передает Голос Америки.

Согласно обнародованным сегодня, 31 мая, результатам опроса, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдена, по сравнению с 43%, которые привержены Трампу.

Отмечается, что этот опрос указывает на положительную динамику для Байдена. В марте Байден имел 49% поддержки, Трамп – 47%.

В то же время, согласно опросу, сторонники Трампа выражают высокий уровень энтузиазма относительно своего кандидата.

87% приверженца Трампа сказали, что однозначно проголосуют за него в ноябре. По сравнению с 68% сторонников Байдена, которые сказали, что несомненно отдадут свой голос за бывшего вице-президента.

69% готовых проголосовать за Трампа сказали, что "чувствуют большой энтузиазм" относительно своего кандидата. Среди сторонников Байдена таких оказалось только 34%.

53% опрошенных сказали, что они не довольны тем, как президент Трамп борется с пандемией коронавируса, это на два процента больше, чем в марте.

Сообщается, что опрос был проведен 25-28 мая, опросили 1001 зарегистрированного избирателя. Статистическая погрешность составляет 3,5%.

  • 21 мая аналитики Oxford Economics опубликовали отчет, в котором говорится, что Трамп может проиграть выборы 2020 года из-за последствий пандемии коронавируса.

Читайте также: Человек Трампа приедет к Зеленскому просить о помощи в гонке с Байденом – ZN.ua

Наталия Медведева
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