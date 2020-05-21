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Аналитики Oxford Economics: Трамп может проиграть выборы из-за коронавируса

Аналитики Oxford Economics: Трамп может проиграть выборы из-за коронавируса - Фото
Дональд Трамп (Фото: Alex Edelman/EPA)
21.05.2020, 16:58

Президент США Дональд Трамп может проиграть выборы из-за коронавируса – об этом свидетельствует отчет аналитиков Oxford Economics

Экономика, которая была самым серьезным политическим активом президента США Дональда Трампа, теперь, в связи с последствиями пандемии коронавируса, превратилась в его самую большую слабость. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет аналитиков Oxford Economics.

Согласно модели национальных выборов, которая используется в США с 1948 года и только дважды предсказала неверный результат, Трамп потерпит поражение в ноябре этого года.

Отмечается, что эта модель для прогнозирования результатов выборов использует безработицу, доход и инфляцию, и предсказывает, что Трамп получит всего 35% голосов избирателей. Предкризисный прогноз по этой же модели предсказывал Трампу около 55% голосов. 

Вторая модель прогнозирования рассматривает ситуацию в каждом штате. На ее основании эксперты полагают, что семь штатов, традиционно "колеблющихся" между поддержкой Республиканской и Демократической партий, перейдут на сторону демократов. Это Айова, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо, Миссури и Северная Каролина, которые, по мнению аналитиков, особенно сильно пострадают от вызванных пандемией экономического спада и безработицы.

Инфографика Oxford Economics

Наталия Медведева
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