Сандерс вышел из президентской гонки в США, открыв дорогу Байдену

Берни Сандерс (Фото - Erik S. Lesser - EPA)

В США сенатор Берни Сандерс завершил президентскую кампанию, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сандерс объявил об этом во время созвона со своим избирательным штабом.

Теперь дорога к номинации от Демократической партии открыта для бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Выборы в США запланированы на 3 ноября.

29 февраля Байден одержал уверенную победу на праймериз в Южной Каролине, после чего его поддержали снявшиеся с выборов Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.

3 марта Байден одержал победу в большинстве из 14 штатов, голосовавших в так называемый супервторник, и стал лидером гонки.

10 марта Байден выиграл праймериз в пяти из шести штатов, где проходило голосование.

17 марта Байден выиграл праймериз еще в трех штатах, увеличив отрыв от Сандерса.