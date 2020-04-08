Сандерс вышел из президентской гонки в США, открыв дорогу Байдену

Берни Сандерс (Фото - Erik S. Lesser - EPA)
В США сенатор Берни Сандерс завершил президентскую кампанию, сообщает CNN.
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Сандерс объявил об этом во время созвона со своим избирательным штабом.
Теперь дорога к номинации от Демократической партии открыта для бывшего вице-президента Джозефа Байдена.
Выборы в США запланированы на 3 ноября.
- 29 февраля Байден одержал уверенную победу на праймериз в Южной Каролине, после чего его поддержали снявшиеся с выборов Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.
- 3 марта Байден одержал победу в большинстве из 14 штатов, голосовавших в так называемый супервторник, и стал лидером гонки.
- 10 марта Байден выиграл праймериз в пяти из шести штатов, где проходило голосование.
- 17 марта Байден выиграл праймериз еще в трех штатах, увеличив отрыв от Сандерса.
Денис Юдин