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Сандерс вышел из президентской гонки в США, открыв дорогу Байдену

Сандерс вышел из президентской гонки в США, открыв дорогу Байдену - Фото
Берни Сандерс (Фото - Erik S. Lesser - EPA)
08.04.2020, 18:30

Сенатор Берни Сандерс сообщил своему избирательному штабу, что выходит из президентской гонки

В США сенатор Берни Сандерс завершил президентскую кампанию, сообщает CNN.

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Сандерс объявил об этом во время созвона со своим избирательным штабом.

Теперь дорога к номинации от Демократической партии открыта для бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Выборы в США запланированы на 3 ноября.

  • 29 февраля Байден одержал уверенную победу на праймериз в Южной Каролине, после чего его поддержали снявшиеся с выборов Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.
  • 3 марта Байден одержал победу в большинстве из 14 штатов, голосовавших в так называемый супервторник, и стал лидером гонки.
  • 10 марта Байден выиграл праймериз в пяти из шести штатов, где проходило голосование.
  • 17 марта Байден выиграл праймериз еще в трех штатах, увеличив отрыв от Сандерса.
Денис Юдин
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