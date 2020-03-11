Выборы в США. Байден увеличит отрыв от Сандерса после праймериз в шести штатах

Джо Байден (Фото: Tracie van Auken/EPA)

На внутрипартийных выборах в США бывший вице-президент Джозеф Байден увеличивает отрыв от сенатора из Вермонта Берни Сандерса. Предварительные итоги опубликованы изданием The Washington Post.

Вчера, 10 марта, партийные выборы (праймериз) в США прошли в шести штатах. Избиратели определяют, кто станет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа от Демократической партии на выборах 3 ноября.

На данный момент Байден со значительным отрывом побеждает в трех штатах: Мичигане (52,8% против 37,8% у Сандерса), Мисиссипи (81% против 14,8%) и Миссури (60,1% против 34,5%). В Айдахо Байден близок к победе: он набирает 47,2% против 41% у Сандерса после подсчета 68% голосов.

Сандерс лидирует в Северной Дакоте (39,7% против 26,2% у Байдена, посчитано 31,9%), в штате Вашингтон после подсчета 69% голосов результаты соперников почти равны: Сандерс получает 32,7%, Байден - 32,5%.

По итогам праймериз от каждого штата определяются делегаты, которые на партийном съезде 13-16 июля в Милуоки выберут кандидата от Демократической партии. Для победы необходимо набрать голоса 1991 делегатов. Шесть голосовавших во вторник штатов направляют на съезд 352 делегата, больше всего, 125, - Мичиган, где выигрывает Байден, в то время как Сандерс уверенно побеждает только в Северной Дакоте, от которой на съезд поедут 14 делегатов. Таким образом, прошедшие вчера выборы позволят Байдену увеличить отрыв от Сандерса.

Выступая перед сторонниками, Байден заявил, что у него и Сандерса одна цель - победить Трампа, и они смогут сделать это вместе. "Вместе мы стали на шаг ближе к тому, чтобы восстановить порядочность, достоинство и честь в Белом Доме", - сказал он.

Сандерс отказался делать заявление вчера вечером.

29 февраля Байден одержал уверенную победу в Южной Каролине, после чего его поддержали снявшиеся с выборов Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.

3 марта Байден одержал победу в большинстве из 14 штатов, голосовавших в так называемый супервторник, и стал лидером гонки.

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