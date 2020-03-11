Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Выборы в США. Байден увеличит отрыв от Сандерса после праймериз в шести штатах

Выборы в США. Байден увеличит отрыв от Сандерса после праймериз в шести штатах - Фото
Джо Байден (Фото: Tracie van Auken/EPA)
11.03.2020, 06:58

Бывший вице-президент США Джо Байден предварительно выигрывает выборы в четырех штатах, увеличивая отрыв от сенатора Берни Сандерса

На внутрипартийных выборах в США бывший вице-президент Джозеф Байден увеличивает отрыв от сенатора из Вермонта Берни Сандерса. Предварительные итоги опубликованы изданием The Washington Post.

Вчера, 10 марта, партийные выборы (праймериз) в США прошли в шести штатах. Избиратели определяют, кто станет соперником действующего президента-республиканца Дональда Трампа от Демократической партии на выборах 3 ноября.

На данный момент Байден со значительным отрывом побеждает в трех штатах: Мичигане (52,8% против 37,8% у Сандерса), Мисиссипи (81% против 14,8%) и Миссури (60,1% против 34,5%). В Айдахо Байден близок к победе: он набирает 47,2% против 41% у Сандерса после подсчета 68% голосов.

Сандерс лидирует в Северной Дакоте (39,7% против 26,2% у Байдена, посчитано 31,9%), в штате Вашингтон после подсчета 69% голосов результаты соперников почти равны: Сандерс получает 32,7%, Байден - 32,5%.

По итогам праймериз от каждого штата определяются делегаты, которые на партийном съезде 13-16 июля в Милуоки выберут кандидата от Демократической партии. Для победы необходимо набрать голоса  1991 делегатов. Шесть голосовавших во вторник штатов направляют на съезд 352 делегата, больше всего, 125, - Мичиган, где выигрывает Байден, в то время как Сандерс уверенно побеждает только в Северной Дакоте, от которой на съезд поедут 14 делегатов. Таким образом, прошедшие вчера выборы позволят Байдену увеличить отрыв от Сандерса.

Выступая перед сторонниками, Байден заявил, что у него и Сандерса одна цель - победить Трампа, и они смогут сделать это вместе. "Вместе мы стали на шаг ближе к тому, чтобы восстановить порядочность, достоинство и честь в Белом Доме", - сказал он.

Сандерс отказался делать заявление вчера вечером.

  • 29 февраля Байден одержал уверенную победу в Южной Каролине, после чего его поддержали снявшиеся с выборов Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.
  • 3 марта Байден одержал победу в большинстве из 14 штатов, голосовавших в так называемый супервторник, и стал лидером гонки.

Читайте также: Выборы президента США. Блумберг выбыл из гонки и поддержал Байдена

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
джо байден берни сандерс праймериз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 