Выборы в США. Двое демократов, которые выбыли из гонки, поддержали Байдена

Джозеф Байден (Фото - Amanda Sabga - EPA)

Питт Буттиджич, который был одним из лидеров после первых праймериз демократов, но выбыл из гонки, поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена как кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

Он сказал, что Байден - подходящий кандидат, чтобы победить на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа и "вернуть достоинство в Белый дом".

Читайте также: Супервторник на выборах президента в США: кто остался в гонке и каковы шансы

Поддержала Байдена и выбывшая из гонки сенатор от штата Минессота Эми Клобушар, передает The New York Times.

СПРАВКА. Праймериз – механизм выбора кандидатов на пост президента США от каждой партии. Являют собой прямые тайные выборы, проводятся на уровне штата.

Читайте также: Выборы в США. Кандидат, который потратил на кампанию $191 млн, выбыл из гонки