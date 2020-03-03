Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Выборы в США. Двое демократов, которые выбыли из гонки, поддержали Байдена

Выборы в США. Двое демократов, которые выбыли из гонки, поддержали Байдена - Фото
Джозеф Байден (Фото - Amanda Sabga - EPA)
03.03.2020, 07:15

Питт Буттиджич и Эми Клобушар выбыли из гонки, но поддержали Джо Байдена как кандидата в президенты США от деморкатов

Питт Буттиджич, который был одним из лидеров после первых праймериз демократов, но выбыл из гонки, поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена как кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

Он сказал, что Байден - подходящий кандидат, чтобы победить на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа и "вернуть достоинство в Белый дом".

Читайте также: Супервторник на выборах президента в США: кто остался в гонке и каковы шансы

Поддержала Байдена и выбывшая из гонки сенатор от штата Минессота Эми Клобушар, передает The New York Times.

СПРАВКА. Праймериз – механизм выбора кандидатов на пост президента США от каждой партии. Являют собой прямые тайные выборы, проводятся на уровне штата.

Читайте также: Выборы в США. Кандидат, который потратил на кампанию $191 млн, выбыл из гонки

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Демократическая партия США демократы выборы президента сша джо байден питт буттиджич эми клобушар
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 