Выборы в США. Двое демократов, которые выбыли из гонки, поддержали Байдена

Питт Буттиджич, который был одним из лидеров после первых праймериз демократов, но выбыл из гонки, поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена как кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.
Он сказал, что Байден - подходящий кандидат, чтобы победить на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа и "вернуть достоинство в Белый дом".
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Поддержала Байдена и выбывшая из гонки сенатор от штата Минессота Эми Клобушар, передает The New York Times.
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