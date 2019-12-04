Сенатор-демократ выходит из президентской гонки в США

Камала Харрис (Фото: Etienne Laurent/EPA)

Вчера, 3 декабря, в США сенатор Камала Харрис заявила о прекращении президентской кампании, сообщает CNN.

Харрис боролась за возможность стать кандидатом в президенты от Демократической партии. По ее словам, причиной выхода из президентской гонки стала нехватка денег на продолжение кампании. "Я не миллионер. Я не могу спонсировать кампанию. По ходу ее развития, стало все сложнее находить деньги, чтобы продолжить борьбу", - заявила она.

Согласно опросу CNN, в конце ноября Харрис готовы были поддержать 3% избирателей-демократов. Ее значительно опережали экс-вице-президент Джо Байден (28%), сенаторы Берни Сандерс (17%) и Элизабет Уоррен (14%), а также молодой политик Пит Буттеджич (11%).