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Сенатор-демократ выходит из президентской гонки в США

Сенатор-демократ выходит из президентской гонки в США - Фото
Камала Харрис (Фото: Etienne Laurent/EPA)
04.12.2019, 09:04

Камала Харрис заявила о сложностях с финансированием кампании

Вчера, 3 декабря, в США сенатор Камала Харрис заявила о прекращении президентской кампании, сообщает CNN.

Харрис боролась за возможность стать кандидатом в президенты от Демократической партии. По ее словам, причиной выхода из президентской гонки стала нехватка денег на продолжение кампании. "Я не миллионер. Я не могу спонсировать кампанию. По ходу ее развития, стало все сложнее находить деньги, чтобы продолжить борьбу", - заявила она.

Согласно опросу CNN, в конце ноября Харрис готовы были поддержать 3% избирателей-демократов. Ее значительно опережали экс-вице-президент Джо Байден (28%), сенаторы Берни Сандерс (17%) и Элизабет Уоррен (14%), а также молодой политик Пит Буттеджич (11%).

  • 2 декабря избирательную гонку демократов покинул Джо Сестак.
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камала харрис праймериз
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