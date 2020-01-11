Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Выборы президента США. Кандидат от демократов выбыла из гонки

Выборы президента США. Кандидат от демократов выбыла из гонки - Фото
Марианна Уильямсон (фото - ЕРА)
11.01.2020, 10:21

Марианна Уильямсон понимает, что не победит на праймериз

Американская писательница и член Деомкратической партии США Марианна Уильямсон выбыла из президентской гонки. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

"Я продолжала участвовать в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести наше послание", - написала политик.

Читайте также: Импичмент Трампа. Умер один из главных противников президента США

Сейчас же Уильямсон понимает, что не наберет достаточное количество голосов на праймериз, а потому не хочет мешать "другому прогрессивному кандидату".

Справка. Кандидат в президенты от Демократической партии будет избран в ходе праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го.

Читайте также: Кто может стать соперником Трампа на выборах – опрос CNN

Напишите нам
марианна уильямсон демократическая партия выборы президента сша
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 