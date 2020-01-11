Выборы президента США. Кандидат от демократов выбыла из гонки

Марианна Уильямсон (фото - ЕРА)

Американская писательница и член Деомкратической партии США Марианна Уильямсон выбыла из президентской гонки. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.

"Я продолжала участвовать в гонке, чтобы воспользоваться любой возможностью донести наше послание", - написала политик.

Читайте также: Импичмент Трампа. Умер один из главных противников президента США

Сейчас же Уильямсон понимает, что не наберет достаточное количество голосов на праймериз, а потому не хочет мешать "другому прогрессивному кандидату".

Справка. Кандидат в президенты от Демократической партии будет избран в ходе праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го.

Читайте также: Кто может стать соперником Трампа на выборах – опрос CNN