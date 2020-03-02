Выборы в США. Кандидат, который потратил на кампанию $191 млн, выбыл из гонки

Том Стейер (фото - ЕРА)

Американский миллиардер Том Стейер, который выдвигался на пост перзидента США от Демократической партии и, по данным The New York Times, потратил на пердвыборную рекламу $191 млн, выбыл из электоральной гонки. Об этом сообщает Голос Америки.

Такое решение политик принял после проигранных праймериз в Южной Каролине, где он набрал 11,3%. Стейер сказал, что "не видит возможности, где он мог бы победить".

СПРАВКА. Праймериз – механизм выбора кандидатов на пост президента США от каждой партии. Являют собой прямые тайные выборы, проводятся на уровне штата.

Том Стейер, чье состояние Forbes оценивает в $1,6 млрд, занялся политикой в 2012 году после ухода из фонда Farallon Capital. Был критиком Трампа и собрал 8 млн подписей за его импичмент.

По данным CNN, еще трое кандидатов от Демократической партии (Элизабет Уоррен, Майкл Блумберг и Эми Клобучар) взвешивают свои шансы на победу и решают, стоит ли им продолжать гонку. Один из лидеров первых праймериз Пит Буттиджич уже отказался от участия в выборах.

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