Выборы президента США. Один из конкурентов Трампа выбыл из гонки

Джо Уолш (фото - ЕРА)

Один из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии Джо Уолш покидает предбвыборную гонку. Об этом он рассказал CNN.

В понедельник Уолш сокрушительно проиграл действующему президенту США Дональда Трампу на кокусе в Айове, набрав лишь 1% голосов. Он обвинил партию в том, что она создает "культ" Трампа, которого поэтому и нельзя победить на партийных праймериз и кокусах.

"Я участвовал в этом, потому что думал, что действительно важно, чтобы был республиканец, который каждый день кричал этому президенту (Трампу, - ред.) о его непригодности", - сказал политик.

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Уолш добавил, что сделает все возможное, чтобы остановить Трампа, которого считает "угрозой для страны". Он даже готов помочь в избрании любого кандидата от конкурирующей Демократической партии.

"Любой демократ будет лучше, чем Трамп в Белом доме", - сказал Уолш.

СПРАВКА. Кандидат в президенты от Республиканской партии будет избран в ходе партийных праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го. Перед этим проходят кокусы - неофициальные собрания сторонников или членов партии. Их используют для первичного выдвижения кандидатов в президенты от партий, которые затем формально утверждаются на праймериз.

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