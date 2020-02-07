Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Выборы президента США. Один из конкурентов Трампа выбыл из гонки

Выборы президента США. Один из конкурентов Трампа выбыл из гонки - Фото
Джо Уолш (фото - ЕРА)
07.02.2020, 16:04

Уолш проиграл Трампу на кокусе и обвиняет Республиканскую партию в создании "культа" действующего президента США

Один из кандидатов на пост президента США от Республиканской партии Джо Уолш покидает предбвыборную гонку. Об этом он рассказал CNN.

В понедельник Уолш сокрушительно проиграл действующему президенту США Дональда Трампу на кокусе в Айове, набрав лишь 1% голосов. Он обвинил партию в том, что она создает "культ" Трампа, которого поэтому и нельзя победить на партийных праймериз и кокусах.

"Я участвовал в этом, потому что думал, что действительно важно, чтобы был республиканец, который каждый день кричал этому президенту (Трампу, - ред.) о его непригодности", - сказал политик.

Читайте также: Выборы президента США начались скандалом. Что надо знать об Айове

Уолш добавил, что сделает все возможное, чтобы остановить Трампа, которого считает "угрозой для страны". Он даже готов помочь в избрании любого кандидата от конкурирующей Демократической партии.

"Любой демократ будет лучше, чем Трамп в Белом доме", - сказал Уолш.

СПРАВКА. Кандидат в президенты от Республиканской партии будет избран в ходе партийных праймериз, запланированных на февраль–июнь 2020-го. Перед этим проходят кокусы - неофициальные собрания сторонников или членов партии. Их используют для первичного выдвижения кандидатов в президенты от партий, которые затем формально утверждаются на праймериз.

Читайте также: Блумберг готов потратить $1 млрд, чтобы Трамп не выиграл выборы

Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп выборы президента сша республиканская партия Джо Уолш праймериз кокус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 