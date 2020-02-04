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Выборы президента США начались скандалом. Что надо знать об Айове

Выборы президента США начались скандалом. Что надо знать об Айове - Фото
Берни Сандерс в штате Айова (фото - EPA)
04.02.2020, 09:36

Публикация итогов первого голосования демократов, которые выбирают своего кандидата для противостояния президенту Трампу, аномально задерживается

На предварительных партийных голосованиях Демократической партии США в штате Айова организаторы кокусов не могут сосчитать голоса и сетуют на технические проблемы с мобильным приложением для подсчета. Об этом пишет The Washington Post.

Айовский филиал демократов говорит о некоей "противоречивости" в мобильном подсчете, из-за чего он теперь проводится вручную. Задержка с объявлением результатов примерно с 1600 участков, которые должны были обнародовать еще полдня назад, уже породила скандальные предположения в СМИ.

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Организаторы говорят, что проблемы не связаны с хакерской атакой или каким-то внешним вмешательством. В командах некоторых кандидатов говорят также о проблемах связи со штабом по голосовой линии.

СПРАВКА. Кокусы - неофициальные собрания сторонников или членов партии, используются в США для первичного выдвижения кандидатов в президенты от партий, которые затем формально утверждаются на праймериз. Айова традиционно является штатом, который дает старт избирательной кампании: кокусы и праймериз начинаются там, после чего проходят уже в других штатах. У демократов конкурируют 11 партийцев.

В Айове состязались семеро, включая сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, а также экс-вице-президента Джозефа Байдена. Сандерс уже объявил себя победителем голосования: после подсчета 40% голосов он якобы набирает почти 29%. У экс-мэра Саут-Бенда Пита Буттеджаджа - около 26%, а у Байдена - в районе 15%.

  • Плановые выборы президента США состоятся 3 ноября.
  • Со дня на день будут результаты процесса импичмента Трампа.
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