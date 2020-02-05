Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На выборах в Айове лидирует Буттиджедж, Байден только четвертый

На выборах в Айове лидирует Буттиджедж, Байден только четвертый - Фото
Пит Буттиджедж (Фото: Gary He/EPA)
05.02.2020, 06:43

На данный момент подсчитаны только 62% голосов

Пит Буттиджедж лидирует на предварительном голосовании Демократической партии в штате Айова, прошедшем 3 февраля. Об этом сообщает CNN.

После подсчета 62% голосов, Буттиджедж, мэр города Саус Бенд из Индианы, получает 26,9% делегатов от штата. На втором месте - сенатор Берни Сандерс с 25,1% делегатов, третье место заняла сенатор Элизабет Уоррен, у нее 18,3%.

Бывший вице-президент США Джо Байден предварительно занимает только четвертое место, получив 15,6% делегатов. На пятом месте - сенатор Эми Клобушар с 12,6%.

Во время подсчета голосов произошли технические проблемы с мобильным приложением и системой сообщения результатов по телефону, из-за этого до сих пор не смогли подсчитать окончательные результаты. Когда именно появятся данные о 100% проголосовавших, организаторы не сообщают.

Айова традиционно является штатом, с которого начинается избирательная кампания. По результатам предварительных голосований определится кандидат от Демократической партии, который станет соперником действующего президента США Дональда Трампа.

  • Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.
  • В ноябре 2019 года Байден лидировал в опросах среди потенциальных кандидатов от Демократической партии.
Еще по теме
Напишите нам
джо байден берни сандерс элизабет уоррен праймериз Айова Пит Буттиджедж
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 