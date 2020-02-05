На выборах в Айове лидирует Буттиджедж, Байден только четвертый

Пит Буттиджедж (Фото: Gary He/EPA)

Пит Буттиджедж лидирует на предварительном голосовании Демократической партии в штате Айова, прошедшем 3 февраля. Об этом сообщает CNN.

После подсчета 62% голосов, Буттиджедж, мэр города Саус Бенд из Индианы, получает 26,9% делегатов от штата. На втором месте - сенатор Берни Сандерс с 25,1% делегатов, третье место заняла сенатор Элизабет Уоррен, у нее 18,3%.

Бывший вице-президент США Джо Байден предварительно занимает только четвертое место, получив 15,6% делегатов. На пятом месте - сенатор Эми Клобушар с 12,6%.

Во время подсчета голосов произошли технические проблемы с мобильным приложением и системой сообщения результатов по телефону, из-за этого до сих пор не смогли подсчитать окончательные результаты. Когда именно появятся данные о 100% проголосовавших, организаторы не сообщают.

Айова традиционно является штатом, с которого начинается избирательная кампания. По результатам предварительных голосований определится кандидат от Демократической партии, который станет соперником действующего президента США Дональда Трампа.