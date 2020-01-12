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Блумберг готов потратить $1 млрд, чтобы Трамп не выиграл выборы

Блумберг готов потратить $1 млрд, чтобы Трамп не выиграл выборы - Фото
Майкл Блумберг (Фото: EPA)
12.01.2020, 21:00

Миллиардер готов финансировать кандидата от демократов, даже если сам им не станет

Миллиардер Майкл Блумберг не исключил, что потратит на президентские выборы 2020 года в США $1 млрд, даже если не будет выдвинут кандидатом от Демократической партии. Об этом сообщает New York Times.

Блумберг заявил, что готов финансировать сенаторов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен, если они станут кандидатами, несмотря на их острые политические разногласия.

Блумберг уже потратил более $200 млн на собственную кампанию. Если он ему не удастся выиграть номинацию, дальнейшие траты будут направлены на кампанию против президента США Дональда Трампа.

  • 9 ноября Блумберг вступил в избирательную гонку, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.

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