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Большинство американцев не поддерживают политику Трампа в Иране

Большинство американцев не поддерживают политику Трампа в Иране - Фото
Пуск баллистической ракеты на учениях КСИР в Иране (Фото - EPA)
08.01.2020, 15:00

71% американцев ожидает войны между Ираном и США

Среди взрослых американцев 53% не одобряют политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, проведенного в январе.

По сравнению с аналогичным опросом в декабре, неодобрение выросло на 9%.

Мнения разделились по партийной принадлежности: девять из десяти демократов и пятеро из десять независимых избирателей не согласны с действиями Трампа, в то время как среди республиканцев таких всего один из десяти.

Опрос был проведен 6-7 января, после того, как в результате атаки дрона США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Согласно другому опросу Reuters/Ipsos, проведенному с 3 по 6 января, 41% американцев считают Иран серьезной угрозой для США. Это на 17% больше, чем было в мае 2019 года в похожем опросе. Также 71% американцев считают, что в течение нескольких лет между США и Ираном начнется война.

Опросы проводились онлайн, среди 1108 взрослых американцев 6-7 января и 1005 американцев 3-6 января.

  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани.
  • Сегодня ночью Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.

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США Иран опрос Касем Сулеймани
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