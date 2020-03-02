Выборы президента США. Пит Буттиджич выходит из предвыборной гонки

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38-летний Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана, объявил о своем выходе из гонки за место представителя Демпартии на президентских выборах США. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, целью "всегда было помочь объединить американцев, чтобы победить Дональда Трампа".

"Мы должны признать, что на данном этапе лучший способ сохранить веру в достижение этих целей - это отойти в сторону и помочь объединить нашу партию и нашу страну. Поэтому я принимаю трудное решение приостановить свою кампанию", - заявил он сторонникам в ночь на понедельник, 2 марта.

Президент США Дональд Трамп у себя Twitter написал, что голоса Буттджича отойдут Джо Байдену, который накануне впервые выиграл праймериз в Южной Каролине.

12 февраля сообщалось , что лидером на праймериз демократов в штате Нью-Гемпшир стал сенатор Берни Сандерс (26%). На втором месте – мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич (24,4%). Третью позицию заняла сенатор Эми Клобушар (19,7%). Бывший вице-президент Джо Байден , который был в центре скандала об импичменте Трампа , лишь пятый (8,4%).