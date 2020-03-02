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Супервторник на выборах президента в США: кто остался в гонке и каковы шансы

Супервторник на выборах президента в США: кто остался в гонке и каковы шансы - Фото
Выступление Берни Сандерса в Лос-Анджелесе перед супервторником (Фото: Etienne Laurent/EPA)
02.03.2020, 12:13

Завтра внутрипартийные выборы пройдут в 14 американских штатах, у демократов лидирует сенатор Берни Сандерс

Завтра, 3 марта, - важный день в американских президентских  выборах, так называемый супервторник. Что это такое и как повлияет на ход избирательной кампании, объясняет LIGA.net.

Что такое "супервторник". В этот день в США в большом количестве штатов проходят внутрипартийные выборы (праймериз), на которых избиратели определяются, кого партия будет выдвигать на должность президента. В 2020 году супервторник выпал на 3 марта, голосовать будут 14 штатов: Алабама, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннеси, Техас, Юта, Вермонт и Вирджиния.

Если кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп, то с кандидатом от Демократической партии сохраняется интрига, поэтому все внимание приковано именно к выборам у демократов.

Их кандидата будут избирать делегаты, представляющие каждый штат, на партийной конференции 13-16 июля в Милуоки. Именно количество делегатов от штата, которые будут поддерживать того или иного кандидата, определяется на праймериз. Для победы на съезде нужно набрать голоса 1991 делегата. В этом году в супервторник будут определятся 1357 делегатов из 3979, поэтому его результат крайне важен.

Кто остался в гонке. К супервторнику президентскую кампанию среди демократов продолжают бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, конгрессмен Тулси Габбард, а также миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

С начала праймериз гонку покинули предприниматель Эндрю Янг, сенатор Майкл Беннет, миллиардер Том Стейер, потративший на кампанию почти $200 млн, и бывший мэр небольшого города Саут Бенд Пит Буттиджич. При этом Буттиджич выиграл голосование в Айове и был третьим по количеству уже определившихся делегатов, но объявил, что принял решение выйти из гонки, чтобы "помочь объединить нашу партию и нашу страну".

Кто сколько уже набрал. На данный момент по количеству уже определившихся делегатов после голосования в четырех штатах (Айова, Нью-Гемпшир, Невада и Южная Каролина) лидирует Сандерс - у него 58 делегатов. У Байдена - 50, у выбывшего Буттиджича было 26, у Уоррен - 8, у Клобушар - 7. Габбард не получила пока ни одного делегата, а Блумберг не выставлял свою кандидатуру в первых четырех штатах, решив начать участие в гонке с супервторника.

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Каковы прогнозы. Согласно опросу CNN, Сандерс лидирует в двух крупнейших штатах супервторника. В Калифорнии он получает 35%, Уоррен - 14%, Байден - 13%, Блумберг - 12%. В Техасе у Сандерса 29% голосов опрошенных, у Байдена 20%, у Блумберга 18%, у Уоррен 15%. Остальные кандидаты получают меньше 10%.

Согласно опросам CBS News/YouGov, у Сандерса есть значительное преимущество в Калифорнии, а в Техасе он и Байден идут почти вровень.

Что это значит. Если Сандерсу удастся победить в супервторник со значительным преимуществом, его соперникам станет тяжело его догнать, не только из-за количества избранных делегатов, но и потому, что на праймериз большое значение имеет так называемый "momentum", находится ли кандидат "на волне", считает аналитик CNN Гарри Энтен. Избиратели в штатах, которые будут голосовать после супервторника, могут поддержать Сандерса из-за того, что он уже лидирует.

В то же время, Байден сумел одержать внушительную победу в субботу в Южной Каролине, получив 48% голосов избирателей и 35 делегатов из 48. Возможно, это поможет ему побороться завтра с Сандерсом.

  • В ноябре 2019 года Байден лидировал в опросах среди потенциальных кандидатов от Демократической партии.
  • 28 февраля был опубликован опрос Fox News, согласно которому гонку возглавил Сандерс.

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Денис Юдин
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