Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Супервторник в США: Байден выигрывает выборы в большинстве штатов

Супервторник в США: Байден выигрывает выборы в большинстве штатов - Фото
Джо Байден (Фото: Etienne Laurent/EPA)
04.03.2020, 09:08

Бывший вице-президент США Джо Байден сумел опередить основного соперника Берни Сандерса в большинстве из 14 штатов, где прошли праймериз

На предварительных выборах в Демократической партии США в большинстве из 14 штатов, где прошло голосование в супервторник, побеждает бывший вице-президент Джозеф Байден, сообщает CNN.

Подсчет голосов ещё не закончен. По предварительным результатам, Байден получает большинство в Массачусетсе, Миннесоте, Оклахоме, Арканзасе, Теннеси, Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии. Его основной соперник и фаворит по опросам перед голосованием, сенатор от штата Веромонт Берни Сандерс, лидирует в Юте, Вермонте и Колорадо.

В штате Мэн после подсчета 91% голосов разрыв между Байденом и Сандерсом составляет 1,7%, в Техасе после подсчета 82% - 2,9%. В обоих штатах лидирует Байден. В Калифорнии, где пока что подсчитано только 35% голосов, Сандерс опережает Байдена почти на 10%.

На кокусах в Американском Самоа победил бывший мэр Нью Йорка миллиардер Майкл Блумберг, также у него есть шансы оказаться на втором месте в Юте. Блумберг уже потратил на избирательную кампанию около $500 млн.

Сенатор Элизабет Уоррен не смогла победить ни в одном из штатов, включая Массачусетс, от которого она избрана в Сенат (там она уступила Байдену и Сандерсу).

Общенациональный опрос Fox News перед супервторником показывал серьезное преимущество Сандерса, вырвавшегося вперед в течение февраля. В то же время, 29 февраля Байден сумел одержать убедительную победу в Южной Каролине, а накануне супервторника его поддержали снявшиеся с выборов кандидаты Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.

На предварительных выборах, или праймериз, партия определяет делегатов, которые выберут, кто станет кандидатом от партии в президенты США на общепартийном съезде. Для победы претендентам на номинацию от Демократической партии нужно набрать голоса 1991 делегата, в супервторник определяются 1357 делегатов.

Читайте также: Супервторник на выборах президента в США: кто остался в гонке и каковы шансы

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
джо байден берни сандерс праймериз супервторник
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 