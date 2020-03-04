Супервторник в США: Байден выигрывает выборы в большинстве штатов

Джо Байден (Фото: Etienne Laurent/EPA)

На предварительных выборах в Демократической партии США в большинстве из 14 штатов, где прошло голосование в супервторник, побеждает бывший вице-президент Джозеф Байден, сообщает CNN.

Подсчет голосов ещё не закончен. По предварительным результатам, Байден получает большинство в Массачусетсе, Миннесоте, Оклахоме, Арканзасе, Теннеси, Алабаме, Северной Каролине и Вирджинии. Его основной соперник и фаворит по опросам перед голосованием, сенатор от штата Веромонт Берни Сандерс, лидирует в Юте, Вермонте и Колорадо.

В штате Мэн после подсчета 91% голосов разрыв между Байденом и Сандерсом составляет 1,7%, в Техасе после подсчета 82% - 2,9%. В обоих штатах лидирует Байден. В Калифорнии, где пока что подсчитано только 35% голосов, Сандерс опережает Байдена почти на 10%.

На кокусах в Американском Самоа победил бывший мэр Нью Йорка миллиардер Майкл Блумберг, также у него есть шансы оказаться на втором месте в Юте. Блумберг уже потратил на избирательную кампанию около $500 млн.

Сенатор Элизабет Уоррен не смогла победить ни в одном из штатов, включая Массачусетс, от которого она избрана в Сенат (там она уступила Байдену и Сандерсу).

Общенациональный опрос Fox News перед супервторником показывал серьезное преимущество Сандерса, вырвавшегося вперед в течение февраля. В то же время, 29 февраля Байден сумел одержать убедительную победу в Южной Каролине, а накануне супервторника его поддержали снявшиеся с выборов кандидаты Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.

На предварительных выборах, или праймериз, партия определяет делегатов, которые выберут, кто станет кандидатом от партии в президенты США на общепартийном съезде. Для победы претендентам на номинацию от Демократической партии нужно набрать голоса 1991 делегата, в супервторник определяются 1357 делегатов.

На праймериз Республиканской партии без конкуренции побеждает действующий президент США Дональд Трамп.

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