Супервторник в США. Трамп побеждает на праймериз без конкуренции

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп объявил себя победителем праймериз республиканцев, проходящих в супервторник, в семи штатах. Об этом сообщает DW.

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Вечером 3 марта он поблагодарил в Twitter избирателей в Теннесси, Массачусетсе, Оклахоме, Алабаме, Северной Каролине, Вермонте и Мэне. Кроме того, Трамп победил в Юте, Колорадо и Арканзасе.

На праймериз Демократической партии США, по прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс побеждает бывший вице-президент Джо Байден.

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

Предварительные внутрипартийные голосования проходят сразу в 14 штатах. Накануне голосовать за 77- летнего Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О'Рурк.

В ходе "супервторника" в США праймериз Республиканской партии проходят в 13 штатах, Демократической партии - в 14.

Предварительные внутрипартийные голосования будут проходить до начала июня, кандидат от республиканцев будет официально выдвинут на партийном съезде в августе. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

В ноябре 2019 года Байден лидировал в опросах среди потенциальных кандидатов от Демократической партии.

28 февраля был опубликован опрос Fox News, согласно которому гонку возглавил Сандерс.

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