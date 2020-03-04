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Выборы президента США. Блумберг выбыл из гонки и поддержал Байдена

Выборы президента США. Блумберг выбыл из гонки и поддержал Байдена - Фото
Блумберг (фото - EPA)
04.03.2020, 17:45

Блумберг, который потратил по данным Politico сотни миллионов долларов, покидает предвыборную гонку в пользу Джо Байдена

Миллиардер Майкл Блумберг выбыл из гонки за право стать кандидатом на пост президента США от Демократической партии и поддержал на праймериз сопартийца и бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

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"Три месяца назад я вступил в гонку за пост президента, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я покидаю гонку по той же причине: чтобы победить Дональда Трампа. Для меня ясно, что если я останусь в гонке, то это затруднит достижение цели", - сказал он и заявил о поддержке Джо Байдена как кандидата от демократов.

СПРАВКА. Праймериз – механизм выбора кандидатов на пост президента США от каждой партии. Являют собой прямые тайные выборы, проводятся на уровне штата.

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Марк Сировой
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