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Выборы в США. Байден увеличивает отрыв от Сандерса, победив в трех штатах

Выборы в США. Байден увеличивает отрыв от Сандерса, победив в трех штатах - Фото
Джозеф Байден (Фото: Amanda Sabga/EPA)
18.03.2020, 06:52

Бывший вице-президент США Джо Байден предварительно выигрывает выборы в трех штатах, увеличивая отрыв от сенатора Берни Сандерса

На внутрипартийных выборах в США бывший вице-президент Джозеф Байден увеличивает отрыв от сенатора из Вермонта Берни Сандерса. Предварительные итоги опубликованы изданием The Washington Post.

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Вчера, 18 марта, выборы прошли в трех штатах, избиратели определяют, кто будет выдвигаться на пост президента США от Демократической и Республиканской партий на выборах 3 ноября.

На праймериз демократов во всех трех штатах лидирует Байден. Он получает 42,4% против 29,9% у Сандерса в Аризоне (подсчитано 66,9% голосов); 59,2% против 36% у Сандерса в Иллинойсе (подсчитано 91,1%) и 61,9% во Флориде, где у Сандерса 22,8% (подсчитано 96,3%).

В штате Огайо выборы были отложены, так так многие американцы последовали рекомендациям правительства и находятся в самоизоляции, чтобы замедлить распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает CNN.

По итогам праймериз от каждого штата определяются делегаты, которые на партийном съезде 13-16 июля в Милуоки выберут кандидата от Демократической партии. Для победы необходимо набрать голоса 1991 делегатов. На данный момент Байдену удалось получить голоса 1051 делегата, Сандресу - 763.

На праймериз республиканцев досрочную победу одержал действующий президент США Дональд Трамп: по итогам вчерашних выборов он набрал голоса уже 1301 делегата при 1276 необходимых.

  • 29 февраля Байден одержал уверенную победу в Южной Каролине, после чего его поддержали снявшиеся с выборов Пит Буттиджич, Эми Клобушар и Бето О'Рурк.
  • 3 марта Байден одержал победу в большинстве из 14 штатов, голосовавших в так называемый супервторник, и стал лидером гонки.
  • 10 марта Байден выиграл праймериз в пяти из шести штатов, где проходило голосование.

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Денис Юдин
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