Человек Трампа приедет к Зеленскому просить о помощи в гонке с Байденом – ZN.ua

В ближайшие дни в Киев с конфиденциальным визитом должен приехать человек от главы США Дональда Трампа, чтобы попросить президента Владимира Зеленского помочь Трампу в предвыборной гонке за пост президента США с конкурентом из Демократической партии Джозефом Байденом. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники.
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По словам источников издания, "гонец Трампа" будет добиваться, чтобы Украина сделала запрос о правовой помощи у США в рамках дела о "пленках Деркача", на которых якобы зафиксированы факты коррупции Байдена и пятого президента Петра Порошенко.
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В издании также утверждают, что это будет не такой известный человек из окружения Трампа как его адвокат Рудольф Джулиани, который находится "под пристальным вниманием демократов".
По словам источников, "гонец" должен получить от Зеленского ответ, готов ли тот поддержать Трампа в борьбе за президентское кресло и предоставить компромат на Байдена.
- В начале сентября 2019-го СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 посредством расследования дела против возможного конкурента Трампа - Байдена. Некоторые увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.
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Скандал привел к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей, которая контролируется демократами - его противниками. Однако подконтрольный республиканцам Сенат признал Трампа невиновным - отставка не состоялась.
- На прошлой неделе нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Виктора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.
- На следующий день на пресс-конференции Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы".
- Позже Порошенко заявил, что записи сфабрикованы. Он назвал скандал "пророссийской провокацией" и подозревает, что к ней якобы причастен Офис президента. У Байдена сказали, что записи с Порошенко были "сильно отредактированы", а их распространение назвали "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту.
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Марк Сировой