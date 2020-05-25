Человек Трампа приедет к Зеленскому просить о помощи в гонке с Байденом – ZN.ua

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

В ближайшие дни в Киев с конфиденциальным визитом должен приехать человек от главы США Дональда Трампа, чтобы попросить президента Владимира Зеленского помочь Трампу в предвыборной гонке за пост президента США с конкурентом из Демократической партии Джозефом Байденом. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на дипломатические источники.

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По словам источников издания, "гонец Трампа" будет добиваться, чтобы Украина сделала запрос о правовой помощи у США в рамках дела о "пленках Деркача", на которых якобы зафиксированы факты коррупции Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

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В издании также утверждают, что это будет не такой известный человек из окружения Трампа как его адвокат Рудольф Джулиани, который находится "под пристальным вниманием демократов".

По словам источников, "гонец" должен получить от Зеленского ответ, готов ли тот поддержать Трампа в борьбе за президентское кресло и предоставить компромат на Байдена.

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