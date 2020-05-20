У Байдена отреагировали на записи разговоров с Порошенко о "коррупции"

Джо Байден (Фото: Etienne Laurent/EPA)

Аудиозаписи, которые якобы демонстрируют коррупцию пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отредактированы и преследуют политические цели. Об этом заявил спикер команды Байдена Эндрю Бейтс, передает The Washington Post.

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"Они в значительной степени отредактировали записи, и они ничего не значат", - сказал он.

В команде Байдена считают публикацию "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту. Кроме того, по их мнению, к распространению записей причастен российский пропагандистский госресурс RT. Также они отмечают "связи с интересами РФ" нардепа Андрея Деркача, который опубликовал записи.

Вчера нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы , которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.

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Позже Порошенко заявил , что записи сфабрикованы. Он назвал скандал "пророссийской провокацией" и подозревает, что к ней якобы причастен Офис президента.

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