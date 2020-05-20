У Байдена отреагировали на записи разговоров с Порошенко о "коррупции"

Аудиозаписи, которые якобы демонстрируют коррупцию пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена отредактированы и преследуют политические цели. Об этом заявил спикер команды Байдена Эндрю Бейтс, передает The Washington Post.
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"Они в значительной степени отредактировали записи, и они ничего не значат", - сказал он.
В команде Байдена считают публикацию "старой попыткой нанести политический вред" бывшему вице-президенту. Кроме того, по их мнению, к распространению записей причастен российский пропагандистский госресурс RT. Также они отмечают "связи с интересами РФ" нардепа Андрея Деркача, который опубликовал записи.
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