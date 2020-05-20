Депутат обнародовал записи о "коррупции" Порошенко и Байдена. Открыто дело - СМИ

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В Евросолидарности называют записи "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".

Народный депутат Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко. Об этом Деркач сказал вчера на пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина.

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"Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне",- сказал Деркач.

По словам депутата, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Деркач сказал, что первая тема записей касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". На записях речь идет о необходимости увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который якобы "вышел на Байдена", из-за чего тот якобы требовал от Порошенко его уволить.

Деркач утверждает, что полученный за это $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношения к Порошенко.

Вторая тема записей, по словам депутата, касается развала парламентской коалиции и предстоящих выборов в феврале 2016 года. "Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина", - сказал Деркач.

Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через набсоветы крупных госпредприятий.

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Украинская правда со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора сообщила, что офис открыл по "пленкам Деркача" уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (Злоупотреблений властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленные Деркачем аудиозаписи.

На официальный ресурсах Порошенко и партии Европейская солидарность нет никакой реакции на это событие. Однако 5 каналу в партии назвали обнародованные Деркачем аудиофрагменты сфабрикованными для дискредитации Украины и искусственного ее вовлечение в американскую избирательную кампанию.

В Евросолидарности называют записи "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью". Ее цель - "подорвать двухпартийной поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".

Вчера бывший депутат Александр Онищенко в интервью российскому пропагандистскому телеканалу НТВ заявил, что именно из-за этой информации, которую он якобы должен был обнародовать в США, его арестовали немецкие правоохранители.

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Теги: Петр Порошенко, джозеф байден, Burisma, андрей деркач
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