Скриншот с видео

Бывший народный депутат Александр Онищенко, обвиняемый в Украине по девяти статьям УК, заявил, что его арест, который немецкие правоохранители осуществили по запросу украинской стороны, якобы связан с тем, чтобы не допустить обнародования им компромата на кандидата в президенты США Джон Байдена. Об этом Онищенко сказал в интервью по видеосвязи из немецкой тюрьмы российскому пропагандистскому телеканалу НТВ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Онищенко, Германия арестовала его накануне вылета в США, где он должен был дать пресс-конференцию о якобы коррупционных деяниях Байдена в Украине.

Онищенко говорит, что формальным предлогом для его ареста стала некая сделка по покупке лошади, в которой бывший депутат, по его словам, является потерпевшим. Он убежден в "сговоре" немецкого правительства с Демократической партией США, а также, что таким образом команда президента Владимира Зеленского якобы мстит ему "за компромат на Порошенко".

Компромат заключается в том, что, по словам Онищенко, сын Джо Байдена Хантер и бывший президент Польши Александр Квасневский якобы "забрали" расположенную в Украине газодобывающую компанию польского бизнесмена Яна Кульчека. Экс-генпрокурор Виктор Шокин, по словам Онищенко, начал расследовать это дело, но пятый президент Петр Порошенко, чтобы его закрыть по просьбе Джо Байдена, заменил Шокина на Юрия Луценко.

Чтобы все это рассказать, Онищенко, по его словам, связался с российскими пропагандистами, якобы обманув начальство немецкой тюрьмы. При этом, по словам экс-депутата, цель его ареста Германией — "заткнуть ему рот", чтобы о компромате на Байдена и Порошенко никто не узнал.

Генпрокуратура подозревает Онищенко в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.

госбюджет недополучил 16 сентября 2019 г дело о газовых схемах беглого Онищенко и его финансового директора передали в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).

29 ноября Германия по запросу НАБУ и САП арестовала Онищенко.

Читайте также: ВИП-Беглец | Враг Порошенко, друг лошадей. Какие шансы, что экс-депутата Онищенко выдадут Украине





