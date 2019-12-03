Онищенко задержали в Германии

Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)

29 ноября в Германии задержали беглого бизнесмена и экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в Генпрокуратуре.

Журналист программы Схемы Наталка Седлецкая написала в Facebook, что немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину. По ее информации, бывший нардеп задержан по запросу детективов НАБУ и САП.

Суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Справка. Генпрокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.