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Онищенко задержали в Германии

Онищенко задержали в Германии - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)
03.12.2019, 17:29

Суд должен вынести решение об экстрадиции экс-нардепа в Украину

29 ноября в Германии задержали беглого бизнесмена и экс-нардепа Александра Онищенко. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в Генпрокуратуре.

Журналист программы Схемы Наталка Седлецкая написала в Facebook, что немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину. По ее информации, бывший нардеп задержан по запросу детективов НАБУ и САП.

Суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Справка. Генпрокуратура подозревает бывшего народного депутата в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.

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Александр Онищенко
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