Зеленский о предполагаемых записях Байдена и Порошенко: Будут расследовать

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Реагировать на скандал с предполагаемыми записями разговоров пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена должны правоохранительные органы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

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"Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы, я знаю, что генеральный прокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство... Будут расследовать. Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена, это к правоохранителям", - заявил президент.

Вчера нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы , которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене. У Порошенко записи назвали российской провокацией.

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