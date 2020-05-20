Зеленский о предполагаемых записях Байдена и Порошенко: Будут расследовать

Реагировать на скандал с предполагаемыми записями разговоров пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена должны правоохранительные органы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
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"Я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы, я знаю, что генеральный прокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство... Будут расследовать. Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена, это к правоохранителям", - заявил президент.
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