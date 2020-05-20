"В мире нужно бороться за инвестиции. Потому что в мире сейчас "экономический национализм". И это правда. Все думают о своей стране, все приостановили какие-либо инвестиции, но мы будем за них бороться", - говорит президент в контексте крупных инвестиций и перспективах проекта "инвестиционных нянь".