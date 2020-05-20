20 мая 2019 года на заседании Верховной Рады состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Сегодня на улице в Мариинском парке Киева он даст пресс-конференцию по итогам прошедшего года. Начало – в 10:30. Из-за коронавирусного карантина на мероприятие аккредитовали не всех журналистов и СМИ. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о событии.
Снова начался дождь, но Зеленский говорит, что надо радоваться, поскольку в стране "засуха".
"Что касается, просто прекратить стрелять. Это сложный процесс и я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала <...> Если по нам стреляют, то мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем", - заявил Зеленский.
Зеленский, отвечая на вопрос о назначениях, предложил журналисту работу: "Будете работать, как Ермак, 25 часов, хотя их 24 в сутках".
По мнению президента, Ермак опытный юрист и имеет образование, которое необходимо для главы ОП.
Зеленский объяснил назначение Венедиктовой на должность генпрокурора тем, что она "практик" и ранее не работала в этом ведомстве.
"Няня" будет назначаться для украинских или иностранных инвесторов, если они вкладывают в проект от $30 млн.
"В мире нужно бороться за инвестиции. Потому что в мире сейчас "экономический национализм". И это правда. Все думают о своей стране, все приостановили какие-либо инвестиции, но мы будем за них бороться", - говорит президент в контексте крупных инвестиций и перспективах проекта "инвестиционных нянь".
Зеленский планирует построить 25 стадионов по всей стране и назвать их в честь современных спортивных "легенд" Украины.
"Я хотел бы, чтобы меня запомнили как президента, после которого в стране появились дороги", - заявил Зеленский, говоря о проектах большого строительства и дорогах.
Говорит, что хочет найти $3 млрд на "все мосты в Украине".
Зеленский обещает построить все государственные дороги до конца срока президентства.
Зеленский говорит об обмене пленными и ситуации на Донбассе. На вопрос о том, есть ли смысл встречаться с Путиным, заявил: "Результат все равно есть".
Гордон задает вопрос, хотя лист А4 не поднимал. Зеленский, вероятно, в шутку назвал его "нашим спецагентом".
"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень-очень-очень независимая", - говорит Зеленский в контексте программы госкредитов "5-7-9".
Детские сады должны начать работу с 25 мая.
Общественный транспорт начнет работу с 22 мая, поскольку позволяет эпидемиологическая ситуация.
Всем медицинским сотрудникам, которые борются с коронавирусом, будет обеспечена зарплата в размере 300%, говорит глава государства. В 15 областях надбавки уже выплачены.
Президент напомнил, что уже несколько дней подряд в Украине "хорошая статистика" по заболеваемости коронавирусом, когда кол-во выздоровевших превышает кол-во заболевших.
Если начнется дождь, то пресс-конференция все равно будет продолжаться, говорит Зеленский.
Зеленский поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил за "возможность пообщаться".
Зеленский вышел к журналистам. Начинаем!
Смотрите также прямую трансляцию пресс-конференции Зеленского.
Володимир Зеленський прогулюється Маріїнським парком перед своєю пресконференцією pic.twitter.com/iCDLFTvTa3— hromadske (@HromadskeUA) May 20, 2020
Модератором будет пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
На входе на территорию Мариинского дворца меряют температуру.
В парке начался дождь, а пресс-конференция Зеленского запланирована под открытым небом.
В Мариинском парке проходит акция с требованием расследовать дело активистки Екатерины Гандзюк. Протестующие держат баннеры с надписью: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк".
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, что, к сожалению, аккредитовать всех журналистов не удалось, но она "не сомневается, что никаких "теплых ванн" Зеленскому "не готовили".
Часть парка с утра 20 мая оцепили правоохранители. Фото с Мариинского парка опубликовала Yulia McGuffie в Facebook.
Стартуем!