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Зеленский дает пресс-конференцию по итогам года президентства: хроника - Фото

Зеленский дает пресс-конференцию по итогам года президентства: хроникаLive

Зеленский дает пресс-конференцию по итогам года президентства: хроникаLive
20.05.2020, 11:10
2439
Скриншот из видеозаписи

20 мая 2019 года на заседании Верховной Рады состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Сегодня на улице в Мариинском парке Киева он даст пресс-конференцию по итогам прошедшего года. Начало – в 10:30. Из-за коронавирусного карантина на мероприятие аккредитовали не всех журналистов и СМИ. LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о событии.

20.05.2020
11:19

Снова начался дождь, но Зеленский говорит, что надо радоваться, поскольку в стране "засуха".

11:12

"Что касается, просто прекратить стрелять. Это сложный процесс и я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала <...> Если по нам стреляют, то мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем", - заявил Зеленский.

11:10

Зеленский, отвечая на вопрос о назначениях, предложил журналисту работу: "Будете работать, как Ермак, 25 часов, хотя их 24 в сутках". 

11:09

По мнению президента, Ермак опытный юрист и имеет образование, которое необходимо для главы ОП.

11:06

Зеленский объяснил назначение Венедиктовой на должность генпрокурора тем, что она "практик" и ранее не работала в этом ведомстве.

11:03

"Няня" будет назначаться для украинских или иностранных инвесторов, если они вкладывают в проект от $30 млн.

11:00

"В мире нужно бороться за инвестиции. Потому что в мире сейчас "экономический национализм". И это правда. Все думают о своей стране, все приостановили какие-либо инвестиции, но мы будем за них бороться", - говорит президент в контексте крупных инвестиций и перспективах проекта "инвестиционных нянь".

10:57

Зеленский планирует построить 25 стадионов по всей стране и назвать их в честь современных спортивных "легенд" Украины.

10:56

"Я хотел бы, чтобы меня запомнили как президента, после которого в стране появились дороги", - заявил Зеленский, говоря о проектах большого строительства и дорогах.

10:53

Говорит, что хочет найти $3 млрд на "все мосты в Украине".

10:51

Зеленский обещает построить все государственные дороги до конца срока президентства.

10:47

Зеленский говорит об обмене пленными и ситуации на Донбассе. На вопрос о том, есть ли смысл встречаться с Путиным, заявил: "Результат все равно есть".

10:47

Гордон задает вопрос, хотя лист А4 не поднимал. Зеленский, вероятно, в шутку назвал его "нашим спецагентом".

10:45

"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень-очень-очень независимая", - говорит Зеленский в контексте программы госкредитов "5-7-9". 

10:44

Детские сады должны начать работу с 25 мая.

10:42

Общественный транспорт начнет работу с 22 мая, поскольку позволяет эпидемиологическая ситуация. 

10:40

Всем медицинским сотрудникам, которые борются с коронавирусом, будет обеспечена зарплата в размере 300%, говорит глава государства. В 15 областях надбавки уже выплачены.

10:39

Президент напомнил, что уже несколько дней подряд в Украине "хорошая статистика" по заболеваемости коронавирусом, когда кол-во выздоровевших превышает кол-во заболевших. 

10:38

Если начнется дождь, то пресс-конференция все равно будет продолжаться, говорит Зеленский. 

10:37

Зеленский поприветствовал всех присутствующих и поблагодарил за "возможность пообщаться".

10:36

Зеленский вышел к журналистам. Начинаем!

10:31
Минутная готовность. Журналистов попросили занять свои места.

10:24

Смотрите также прямую трансляцию пресс-конференции Зеленского. 

10:20
10:06

Модератором будет пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

10:05
Всем журналистам раздают лист А4 с названием СМИ, который нужно будет поднимать, чтобы получить возможность задать вопрос.
10:05

На входе на территорию Мариинского дворца меряют температуру. 

10:02
В общей сложности на пресс-конференцию аккредитовано около 70-80 СМИ. 

09:54

В парке начался дождь, а пресс-конференция Зеленского запланирована под открытым небом. 

09:50

В Мариинском парке проходит акция с требованием расследовать дело активистки Екатерины Гандзюк. Протестующие держат баннеры с надписью: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк".

09:48

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, что, к сожалению, аккредитовать всех журналистов не удалось, но она "не сомневается, что никаких "теплых ванн" Зеленскому "не готовили".

09:45

Часть парка с утра 20 мая оцепили правоохранители. Фото с Мариинского парка опубликовала Yulia McGuffie в Facebook.

09:00

Стартуем!

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Теги: Владимир Зеленский, пресс-конференция, хроника, мариинский парк
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