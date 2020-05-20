Реформа СБУ от Зеленского: Рада вернула законопроект на доработку

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Законопроект президента Владимира Зеленского №3196 о реформе СБУ отправлен Верховной Радой в профильный комитет для подготовке к повторному первому чтению.

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"За" проголосовали 287 нардепов, "против" - 29, "воздержались" - 33.

Перед повторным рассмотрением в зале парламента комитетом будут будут внесены поправки в законопроект.

В нынешней редакции реформа СБУ предполагает сокращение штата службы с 27 000 до 15 000 человек, демилитаризацию службы - постепенный переход военнослужащих СБУ в статус сотрудников со спецзваниями, и существенный рост зарплат.

В случае принятия законопроекта главу СБУ будет назначать парламент по представлению президента на шесть лет. Сейчас его назначает президент, а срок пребывания на должности не ограничен.

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В то же время, по мнению экспертов Центра противодействия коррупции, законопроект сохраняет в СБУ Главное управление по борьбе с коррупцией, просто меняя его название, но не функции.

Также усиливаются полномочия следствия: в задачи СБУ может войти противодействие преступлениям, которые угрожают нацбезопасности, и генпрокурор или его заместитель смогут передавать в СБУ любое дело, если оно соответствует этому критерию. На практике, подчеркивают эксперты ЦПК, это даст возможность СБУ забирать и расследовать любые дела, поскольку критерий нацбезопасности очень субъективный.

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11 марта Зеленский внес законопроект о реформе СБУ в Верховную Раду.

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