Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Законопроект №3196 об изменениях в закон о Службе безопасности Украины был внесен вчера, 10 марта, в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он направлен на повышение институциональных возможностей СБУ по защите нацбезопасности; на приведение законодательства Украины, которое регулирует деятельность спецслужбы, в соответствие с современными вызовами и угрозами, стратегическими документами по развитию сектора безопасности и реформированию правоохранительной системы, а также с рекомендациями международных партнеров, в частности, ПАСЕ.
Утверждается, что законопроектом предусмотрено, в том числе, четкое определение цели деятельности СБУ, ее функций и полномочий, внедрение риск-ориентированного подхода противодействия угрозам, расширение информационно-аналитического вектора работы, оптимизация оргструктуры службы, поэтапное прекращение комплектования личного состава военнослужащими и превращение СБУ в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями.
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