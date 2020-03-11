Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Служба безопасности Украины (Фото: пресс-служба СБУ)

Законопроект №3196 об изменениях в закон о Службе безопасности Украины был внесен вчера, 10 марта, в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он направлен на повышение институциональных возможностей СБУ по защите нацбезопасности; на приведение законодательства Украины, которое регулирует деятельность спецслужбы, в соответствие с современными вызовами и угрозами, стратегическими документами по развитию сектора безопасности и реформированию правоохранительной системы, а также с рекомендациями международных партнеров, в частности, ПАСЕ.

Утверждается, что законопроектом предусмотрено, в том числе, четкое определение цели деятельности СБУ, ее функций и полномочий, внедрение риск-ориентированного подхода противодействия угрозам, расширение информационно-аналитического вектора работы, оптимизация оргструктуры службы, поэтапное прекращение комплектования личного состава военнослужащими и превращение СБУ в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями.

В феврале 2018 года в Евросоюзе заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.

29 августа 2019 года в речи перед утверждением в должности глава СБУ Иван Баканов заявил, что "СБУ должна стать технологичной, быстрой и мощной".

1 октября 2019 года появился концепт реформы СБУ.

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