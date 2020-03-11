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Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ

Зеленский внес в Раду законопроект о реформе СБУ - Фото
Служба безопасности Украины (Фото: пресс-служба СБУ)
11.03.2020, 15:14

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о реформе СБУ: предлагается четко определить ее цель и оптимизировать оргструктуру

Законопроект №3196 об изменениях в закон о Службе безопасности Украины был внесен вчера, 10 марта, в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он направлен на повышение институциональных возможностей СБУ по защите нацбезопасности; на приведение законодательства Украины, которое регулирует деятельность спецслужбы, в соответствие с современными вызовами и угрозами, стратегическими документами по развитию сектора безопасности и реформированию правоохранительной системы, а также с рекомендациями международных партнеров, в частности, ПАСЕ.

Утверждается, что законопроектом предусмотрено, в том числе, четкое определение цели деятельности СБУ, ее функций и полномочий, внедрение риск-ориентированного подхода противодействия угрозам, расширение информационно-аналитического вектора работы, оптимизация оргструктуры службы, поэтапное прекращение комплектования личного состава военнослужащими и превращение СБУ в ведомство, которое комплектуется лицами со специальными званиями.

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Денис Юдин
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