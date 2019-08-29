"Мы должны стать мощными". Баканов о будущем СБУ

Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат на пост главы СБУ Иван Баканов, выступая в Верховной Раде перед голосованием по поводу своей кандидатуры сказал, что Служба безопасности должна быть реформирована - стать технологичной, быстрой, мощной, но не большой.

Говоря о сроках реформы СБУ, Баканов сказал, что для полномасштабной реформы потребуется не меньше трех лет, а для эффективных первых шагов хватит одного года.

Он также отметил, что необходим новый закон о СБУ, который уберет деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами. На вопрос о том, когда он появится, ответил, что законопроект уже разработан. Он сделан в двух вариантах, как этого требовали международные партнеры: одна редакция очень подробная, а другая в большей степени указывает на принципы работы СБУ. После того как эти законопроекты были разработаны, поступили новые предложения от международных партнеров. Поэтому в СБУ решили, что их надо доработать и переподать их в Верховную Раду.

"Я думаю, что на это уйдет максимум полтора месяца", - сказал Баканов.

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