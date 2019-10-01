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Появился концепт реформы СБУ: что обещают у Баканова

Появился концепт реформы СБУ: что обещают у Баканова - Фото
Фото: depositphotos.com
01.10.2019, 13:24

В профильном парламентском комитете рассмотрели концепт проекта закона об СБУ. Вскоре его покажут международным партнерам и представят президенту.

Вчера, 30 сентября, коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием принятия новой редакции закона, говорят у главы ведомства Ивана Баканова, станет "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости".

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Как отметили в ведомстве, Баканов "акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России". 

Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:

- отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;
- внедрение гибкой структуры;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава;
- демилитаризацию;
- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;
- повышение уровня зарплаты.

  • В СБУ уже прошел первый этап обследования структуры ведомства: его результаты лягут в основу плана реформ.
  • 29 августа в речи перед утверждением в должности Баканов заявил, что "СБУ должна стать технологичной, быстрой и мощной".
  • В феврале 2018 года в Евросоюзе заявили, что без реформы СБУ у Украины не будет продвижения ни к ЕС, ни к НАТО.

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