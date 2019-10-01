Появился концепт реформы СБУ: что обещают у Баканова

Вчера, 30 сентября, коллегия Службы безопасности Украины на заседании комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке представила концепт новой редакции закона об СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием принятия новой редакции закона, говорят у главы ведомства Ивана Баканова, станет "самая масштабная реформа СБУ за все время независимости".
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Как отметили в ведомстве, Баканов "акцентировал внимание на проблемах госбезопасности из-за агрессии России".
Как считают авторы проекта, результаты перестройки ведомства будут включать:
- отказ от несвойственных функций и предотвращения расследования преступлений, не представляющих угрозу госбезопасности;
- расширение контрразведывательного вектора работы СБУ и риск-ориентированный подход к противодействию угрозам госбезопасности;
- внедрение гибкой структуры;
- сокращение и перезагрузка кадрового состава;
- демилитаризацию;
- деполитизацию руководства СБУ и назначение председателя СБУ на срок, не совпадающий со сроком каденции президента;
- совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;
- формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью СБУ, что, в частности, сделает невозможным давление на бизнес;
- повышение уровня зарплаты.
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