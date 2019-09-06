СБУ ждут сокращения: в спецслужбе начался аудит

В СБУ начался функциональный аудит структуры, сообщает пресс-служба ведомства.
"Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений, выявить возможное дублирование задач", - говорится в заявлении пресс-службы.
Целью функциональной проверки является также "оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения должного уровня государственной безопасности".
По результатам аудита будут сформированы предложения по проведению реформы спецслужбы.
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