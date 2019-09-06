СБУ ждут сокращения: в спецслужбе начался аудит

Здание СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)

В СБУ начался функциональный аудит структуры, сообщает пресс-служба ведомства.

"Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений, выявить возможное дублирование задач", - говорится в заявлении пресс-службы.

Целью функциональной проверки является также "оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения должного уровня государственной безопасности".

По результатам аудита будут сформированы предложения по проведению реформы спецслужбы.

29 августа глава СБУ Иван Баканов в речи перед утверждением в должности Верховной Радой заявил, что "СБУ должна стать технологичной, быстрой и мощной".

В этот же день Баканов был утвержден главой СБУ.

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