Данилюк назвал ключевую цель реформы СБУ

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ключевая цель реформы Службы безопасности Украины заключается в том, чтобы не ослабить СБУ, а сделать ее сильнее в ключевых функциях - контрразведывательная деятельность и борьба с терроризмом. Об этом в интервью Би-би-си Украина заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"У нас существует много органов - Служба внешней разведки, ГУР, МВД, таможня, налоговая милиция, Нацполиция. И надо понимать, что все эти органы связаны между собой. Делать любую реформу этих структур, не меняя СБУ, невозможно. И наоборот: реформировать СБУ, не изменяя другие органы, тоже нет смысла", - объяснил Данилюк.

По его словам, сейчас нужно показать командную работу.

"Нам нужна не история противостояния, а командная работа, и именно этого ожидает президент. Он еще во время предвыборной кампании говорил о важности реформирования, этого требует закон, международные обязательства, также на это существует запрос общества. Сегодня такая работа происходит с привлечением Ивана Баканова, Офиса президента, экспертов, чтобы мы вышли на комплексное видение реформы", - отметил Данилюк.

Он считает, что, учитывая то, как меняется ситуация, должны измениться и подходы.

Отвечая на вопрос, согласен на такие изменения временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, Данилюк сказал: "Мы сейчас - в контакте и все это с ним проговариваем. Давайте посмотрим на Ивана Баканова, он впервые у власти. Я понимаю, когда люди постоянно сидят во власти и пытаются удержать влияние. Мы все - члены одной команды, пришли для того, чтобы реализовать реформы президента. Он пришел менять, и это не вопрос влияния. У нас могут отличаться позиции по каким-то мелким вопросам, но принципиально у нас взгляды совпадают".

29 июля Данилюк заявил, что в команде президента Владимира Зеленского на повестке дня стоит реформа сферы безопасности.