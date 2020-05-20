Пленки Деркача. Порошенко подозревает ОП в участии в "пророссийской провокации"

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о коррупции пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сфабрикованы и являются пророссийской провокацией. По мнению Порошенко, к ней мог быть причастен Офис президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Обоснованное подозрение" о причастности ОП у Порошенко появились сегодняшней пресс-конференции Зеленского.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (нардеп Андрей Деркач, - ред.), - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал", - сказал он.

По словам Порошенко, провокация была начата "пятой колонной Кремля" и направлена на то, чтобы в преддверии американских выборов нарушить двухпартийную поддержку Украины в США, лишив таким образом Украину основного союзника в противостоянии с Кремлем.

Вчера нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы , которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.

"не последний звонок, который увидят украинцы". Сегодня на пресс-конференции Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это

Читайте также: "Приговор Порошенко еще впереди". Три часа пресс-конференции Зеленского - за минуту