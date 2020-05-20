Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пленки Деркача. Порошенко подозревает ОП в участии в "пророссийской провокации"

Пленки Деркача. Порошенко подозревает ОП в участии в "пророссийской провокации" - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
20.05.2020, 18:05

Пятый президент Порошенко говорит, что аудиозаписи о якобы его коррупции с Байденом – сфабрикованы, а их цель – рассорить Украину и США

Аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о коррупции пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сфабрикованы и являются пророссийской провокацией. По мнению Порошенко, к ней мог быть причастен Офис президента Владимира ЗеленскогоОб этом он написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Обоснованное подозрение" о причастности ОП у Порошенко появились сегодняшней пресс-конференции Зеленского.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (нардеп Андрей Деркач, - ред.), - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал", - сказал он.

По словам Порошенко, провокация была начата "пятой колонной Кремля" и направлена на то, чтобы в преддверии американских выборов нарушить двухпартийную поддержку Украины в США, лишив таким образом Украину основного союзника в противостоянии с Кремлем.

  • Вчера нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции Порошенко. На записях - переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене. 
  • Сегодня на пресс-конференции Зеленский отреагировал на пленки, сказав, что делом должны заниматься правоохранительные органы и это "не последний звонок, который увидят украинцы".

Читайте также: "Приговор Порошенко еще впереди". Три часа пресс-конференции Зеленского - за минуту

 

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Петр Порошенко записи джо байден андрей деркач офис президента
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 