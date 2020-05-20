Пленки Деркача. Порошенко подозревает ОП в участии в "пророссийской провокации"

Аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о коррупции пятого президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сфабрикованы и являются пророссийской провокацией. По мнению Порошенко, к ней мог быть причастен Офис президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.
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"Обоснованное подозрение" о причастности ОП у Порошенко появились сегодняшней пресс-конференции Зеленского.
"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве (нардеп Андрей Деркач, - ред.), - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал", - сказал он.
По словам Порошенко, провокация была начата "пятой колонной Кремля" и направлена на то, чтобы в преддверии американских выборов нарушить двухпартийную поддержку Украины в США, лишив таким образом Украину основного союзника в противостоянии с Кремлем.
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